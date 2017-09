Linnahalli hakati pesema: Sults algse plaani kohaselt puhastustööde eest ei maksa

Riigikogulase Märt Sultsi sõnul sõlmis linnahalli ebaseaduslike maalingute pesuks puhastusfirmaga lepingu osaühing PRDS Eesti. Ettevõtte juhatusse kuuluvad nii Piradose esindaja Rene Leet, kes andis eelmisel neljapäeval riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle allkirjad linnahalli maalingute kaitseks, kui linnahalli seinamaalingute projekti üks eestvedaja kunstnik Silver Seeblum.

Keskerakondlane Sults lisas, et juhul kui osaühing PRDS Eesti ei suuda linnahalli puhastuse eest maksta, tasub lepingu kohaselt Sults ise puhastustööde eest.

Küsimusele, mis on saanud aga 25 000st eurost, mis nii linnavalitsuse kui aktsiaselts Tallinna Linnahalli poolt ebaseadusliku projekti jaoks eraldati, Sults täpselt vastata ei oska. Tema sõnul osteti selle eest suur kogus värve ja muid vahendeid projekti elluviimiseks ning pärast sisekontrolli selguvad täpsed andmed.

Puhastustöid läbi viiva osaühingu SodaBlast esindaja Marti Trükman ei soovinud rääkida, kui palju linnahalli pesu maksma läheb, sest lepingu sisu ei tohtinud ta enda sõnul avaldada.

Puhastusettevõtte esindaja sõnul võtab seinte pesu aega kolm nädalat, aga kuna sisse tulevad ka pausid, siis on hetkel veel teadmata, mis ajaks töödega lõpule jõutakse. Eesistumise tõttu 27-30 september kliendi palvel tööd ei tehta.

«No keegi peab maksma, siin ei ole varianti lolli mängida eriti palju,» kommenteeris olukorda AS Tallinna Linnahalli juhatuse liige Tõnu Prööm. Ta selgitas, et aktsiaselts Tallinna Linnahalli juhatus loodab, et puhastustööd mahuvad 10 000 euro sisse, mis nende poolt linnahalli ebaseaduslikule projektile eraldati. Prööm lisas, et kui sellest jääb puudu, siis loodetavasti maksab selle eest Märt Sults. Kui muud üle ei jää, maksab asja eest Tallinna Linnahalli aktsiaselts.

Linnahalli juhatuse liikme Anu Halliku sõnul oli linnahalli nõukogu eelmine koosseis teinud otsuse eraldada Linnahalli vahenditest raha kunstiprojektile ja hilisemale hoone puhastamisele, kuna kunstiprojekt oli mõeldud ajutisena.

Tehniliselt ja rahaliselt ei ole tema sõnul vahet, kas linnahall oleks katnud samal seinal olnud eelmise grafiti puhastamise kulud või katab ta eelmisele grafitile peale maalitud pildi puhastamise kulud, sest tehniliselt lasub hoone omanikul kohustus hoone korras hoida.

Hallik avaldas arvamust, et kuna seinamaalingud teostati ilma lubadeta, peaks tema hinnangul arutelu raames kaaluma ka võimalusi, kuidas kaasata seinte puhastamise kulude hüvitamisse teo toimepanijad.