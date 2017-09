Tallinlanna appikarje: mu laps vihkab mind ja läks elama joodikust isa juurde

Viktor elab Lasnamäel ühetoalises korteris koos oma emaga. Sinna kolis ta pärast seda, kui Irina viskas ta välja nende kolmetoalisest Mustamäe korterist, millest Viktorile kuulub 25 protsenti. Irina selgitas, et ei kannatanud Viktori pidevat skandaalitsemist ja joomist enam välja. Varalistest vaidlustest saigi alguse konflikt, mis tipnes võitlusega poja pärast.

Irina hinnangul ei suuda Viktor lapse ülalpidamist tagada, sest tal olevat erinevaid võlgu kokku 11 000 euro eest ja pangakonto olevat arestitud. Viktor väitis, et see kõik olevat minevik.

Kuna pärast poja kolimist isa juurde muutus rahaküsimus tolle jaoks veel olulisemaks. Nii ta pöörduski Lasnamäe linnaosavalitsuse soovitusel sotsiaalkindlustusameti poole ja laskis lastetoetuse enda kontole kanda. Irinale oli see täielik üllatus, ei eksabikaasa ega amet ei hoiatanud teda ette.

Rus.Postimees.ee konsulteeris juristiga, kes väitis, et lastetoetuse enda nimele saamiseks pidanuks Viktoril olema Irina kirjalik nõusolek. Sotsiaalkindlustusametist öeldi, et isa oli esitanud vastava avalduse, millele oli lisatud dokument, mille kohaselt oli laps isa juurde kolinud.

Aga pöördume tagasi ema ja poja suhete juurde. Kas tõesti tekkis vihkamine tühjalt kohalt. Irina kinnitas, et mingit põhjust polnud. Hiljem ta tunnistas, et mõningad suhtlemisprobleemid neil pojaga siiski olid. Poeg ise väitis, et ema olevat tema vastu kätt tõstnud. Ema nimetas seda ühekordseks kõrvakiiluks. Näiteid, kuidas väikesest asjast ümbernimetamise teel suur saab, on selles loos palju.

Klassijuhataja: kõiges on süüdi isa

Andrei klassijuhataja sõnul algasid probleemid siis, kui isa ilmus poisi ellu. Õpetaja hinnangul läks poiss isa juurde, sest seal on kergem. Ema nõuab pojalt korda, isa Viktorit on klassijuhataja näinud paar korda, kuid selles piisab, et väita: see inimene joob. Et Irina oleks last kuidagi survestanud, seda pole õpetaja märganud. Nii Andrei kui tema isa on klassijuhatajale rääkinud, et Irina on poega peksnud, kuid õpetaja usub pigem Irinat.

Viktori kirjelduse järgi on kogu süü Irinal. Too oleva poolpalja ja ennast täis lasknud lapse kodust välja visanud. Enne kohtu käsku ei lubanud ta lapsel isaga üldse suhelda.

Mehest olevat Irin vabanenud nii, et kutsus iga pisiasja peale politsei. «Ma avan õllepudeli, aga tema helistab juba politseisse, et ma teda peksan. Ma pole teda kunagi löönud,» rääkis Viktor ja kinnitas, et ei tarvita enam alkoholi. Ta ei ole nõus last endisele naisele jätma, isegi siis kui too peaks talle välja maksma tema osa nende endisest ühisest korterist.

Irina kurtis, et linnaosavalitsuses olevat teda hoiatatud, et ta ei tohi last isa juurest ära viia. Praegu ootab ta hirmuga kohtuistungit, kus lapselt küsitakse, kumma vanemaga ta koos elada tahab.