Tallinn uuendab koostöös naabervaldadega Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmiku

«Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmik on oluliste ühendusteede ristmik kõigile naaberomavalitsustele ja selle rekonstrueerimine suurendab ristmiku läbilaskevõimet ja tõstab tunduvalt liikluse ohtust,» ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Ristmiku rekonstrueerimise vajadust on arutatud Harjumaa liikluskomisjoni nõupidamisel Harju maavalitsuses, kus osalenud Jõelähtme valla, Maardu ja Tallinna linna ning Viimsi valla esindajad leppisid kokku omavahelises koostöös, et lahendada see kitsaskoht.

Kokkuleppe tulemusel tellis Viimsi vallavalitsus Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmiku rekonstrueerimise eskiisprojekti TO Projekt OÜ-lt ning selle töö eest tasusid neli omavalitsust võrdsetes osades.

Ühisel nõupidamisel Maardu linnavalitsuses valiti koostatud variantidest eelisvariandina välja lahendus, mille kohaselt paigaldatakse ristmikule valgusfoorid ja laiendatakse sõiduteid ristmiku piirkonnas vajalikul määral.

Tallinna linn korraldab riigihanke projekti elluviimiseks vajalike ehitustööde teostamiseks. Tallinna linn tasub 50, Maardu linn 20, Viimsi vald 20 ja Jõelähtme vald 10 protsenti ehitustööde maksumusest. Objekti rahastamiseks on planeeritud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitada taotlus sihtotstarbelise toetuse eraldamiseks.