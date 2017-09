Fotod: lasteaed nopib mullahunnikust klaasikilde, linn lubab jama kuu lõpuks ära klaarida

Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann kinnitas, et teostatud töid, (sh haljastuse mulla kvaliteedi kontroll) ei võeta enne töövõtjalt vastu, kui kogu haljastustööde kvaliteet vastab esitatud nõuetele.

Linnavalitsus selgitas, et haljastustöid teostanud alltöövõtja poolt objektile toodud haljastusmullas leidus tõepoolest klaasikilde, mida koheselt peale avastamist 21. septembril ka eemaldama asuti.

«Töövõtja riisus läbi kogu haljastustöödeks objektile laiali laotatud mulla ning nendes lõikudes, kus mulla kvaliteet nõuetele ei vastanud, asendati kogu kasutatav mullamass. Töövõtja ja omanikujärelevalve on hinnanud rajatud haljastuse ohutuks, kuid lasteaedade juhatusel on palutud edastada kasvatajatele palve, et enne tööde lõpliku valmimist lapsi rajatud haljastusele ei lubataks.»

Linna sõnul tegeleti terve nädalavahetuse haljastusmulla nõuetele vastavuse kontrollimisega ning laste ohutuse tõstmiseks paigaldab töövõtja täiendavalt juba rajatud haljastatud aladele käesoleval nädalal siirdatud muruvaiba. Seega peaks muruvaip välistama olukorra, kus vihmasadude korral seni avastamata klaasikildudel oleks võimalik taaskord mulla pinnale välja tulla.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostab Tallinna Teede AS käesoleval ajal seitsme lasteaia territooriumi teekatete taastusremonti, mille käigus uuendatakse lasteaedade territooriumitel asuvad amortiseerunud asfaltkatted, mille järgselt uuendatakse asfaltkattega piirnev haljastus.

Lasteaiad, kus tööd toimuvad: Tallinna Lasteaed Mikumanni; Lasteaed Kajakas; Tallinna Nurmenuku Lasteaed; Tallinna Vormsi Lasteaed; Tallinna Männi Lasteaed; Tallinna Lasteaed Sinilill; Tallinna Mardi Lasteaed.

Postimees kirjutas laupäeval, et Tallinna Vormsi lasteaia kasvandike vanemad on mures oma laste elu ja tervise pärast, sest asfalteerimise käigus sattus lasteaia hoovi mullakoorem, mis on paksult täis klaasikilde.

Täna hommikul käisid Tallinna Vormsi lasteaia töötajad mööda hoovi ning püüdsid leida veel viimaseid klaasikilde enne, kui komisjon töid hindama tuleb.

Loe lähemalt: Tallinna lapsevanemad on paanikas: lasteaia hoovi toodi klaasikildudest kubisev muld