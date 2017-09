Lastekodu tänava elanik: narkomaanid luusivad iga päev mööda hoove

«Elan MTÜ Convictuse naabermajas ja igapäevaselt on näha väga palju narkouimas narkomaane ümberkaudsete majade hoovides luusimas ja tänaval liikumas. Need on 90 protsenti kõik seljakottide ja dressidega meesterahvad, kes tegelikult on lihtlabased vargad ja oma järgmise doosi kättesaamiseks varastavad just meie - korralike linnakodanike tagant,» kurdab naine.

Tallinlanna kirjeldas kevadist intsidenti, kui trepikoja ukse blokeerinud narkomaani tõttu ei õnnestunud tal väikelapsega koju pääseda. «Õues oli juba pime. Narkomaan oli tugevas joobes – röökis ja vehkis kätega täpselt minu trepikoja ees,» rääkis naine. Et turvaliselt koju pääseda, tuli kohale kutsuda politsei, keda tuli pikalt oodata. «Õues sadas lörtsi ja oli väga külm. Ootasin politsei saabumist koos oma algkoolis õppiva lapsega,» kirjeldas ta.

Naine selgitab, et mõistab täielikult süstlavahetuspunkti töö eesmärke ning toetab nende tegevust, kuid leiab, et asukoht peaks olema palju hoolikamalt valitud ning see ei tohiks asuda elumajades ega elumajade piirkonnas. Mõistagi jagavad sama seisukohta ka teised Lastekodu tänava elanikud, kes on narkomaanide rohkusest piirkonnas väga häiritud ning loodavad selles küsimuses riiklikule regulatsioonile.

Elanik edastas toimetusele ka video reedesest juhtumist. Kaadris on näha kahte narkomaani - üks on meedikute hoole all, teine varjab ennast auto taga. Politsei saabumist video edastaja ei näinud.