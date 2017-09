Autovaba päev sulgeb kesklinnas liikluse

Kell 10 algab registreerimine orienteerumisvõistlusele ühistranspordiga. Kell 10.30 viib arhitektuuriajaloolane Mihkel Karu huvilised jalgrattaretkele vanalinna eeslinnadesse. Kell 11 algab lastealal vilgas tegevus, seal saavad põnnid batuudil hüpata, ponidega sõita, omavahel võistelda koos Surfiaed, Raybike ja eRatas meeskondadega ning soovi korral ronida üheksa meetri kõrgusele ronimisseinale, kohal on ka Prügihunt ja Snupsi.

Kohal on üle 30 laadalise, kes pakuvad võimalust osta ja maitsta keskkonnasõbralikke tooteid. Laval on esinejad JJ-Street tantsukoolist. Kulturist Ott Kiivikas tutvustab aasta pärast toimuvat tasuta terviseedenduse sündmust «Eesti tervisemess - Liikuma!» Tervisemessi patrooni sõnul on messi missiooniks suurendada rahva terviseteadlikkust, sest hea tervis annab ka parema enesetunde.

Kell 12 antakse Viru trammipeatuse juures start iga-aastasele populaarsele ühistranspordiga orienteerumisvõistlusele, milles saavad osaleda kõik soovijad. Toimub jalgsimatk, mis viib huvilised arhitektuuriajaloolase Mait Väljase juhtimisel Südalinna asumisse. Esmakordselt toimub ka venekeelne jalgsimatk ajakirjaniku ja ajaloolase Josef Katsi juhendamisel. Nendele tuleb aga eelnevalt registreeruda. Matkalistele on Kadarbiku Köögivili OÜ välja pannud väikese tervise ampsu. My Fitnessi telgis on võimalik teha kehakoostise analüüsi. Külastajaid üllatavad Eesti parim BMX flatlander Bert Ribul ja tõukerattal Freestyle Euroopa meister Roomet Säälik.

Autovaba päeva lõpuakordina toimub Tanel Padari ja Tomi Rahula akustiline kontsert. Liiklus Pärnu maantee alguses taastub kell seitse õhtul.

Ühistransport autovabal päeval

Laagrisse suunduvad liini number 18 bussid suunatakse ümbersõidule Narva maantee, Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Estonia puiestee, G. Otsa tänava ja Pärnu maantee kaudu ja seetõttu Viru peatuses bussid ei peatu.

Pelguranda suunduvad liini number 40 bussid suunatakse ümbersõidule Narva maantee, Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Estonia puiestee, Vabaduse väljaku ja Kaarli puiestee kaudu ja seetõttu Viru peatuses bussid ei peatu.

Liini number 36 bussid suunatakse ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljaku, Estonia puiestee, Otsa tänava ja Pärnu maantee kaudu, täiendavad peatused tulevad Estonia puiesteel trollibussiliinide number 1 ja 3 Vabaduse väljaku peatuses ja lõpp-peatuse bussiliinide number 24 ja 24A Estonia peatuses ning seetõttu Pärnu maanteel paiknevates Viru ja Vabaduse väljaku peatustes bussid ei peatu.

Liini number 5 bussid suunatakse ümbersõidule Männiku suunal Narva maantee, Viru väljaku, Narva maantee, Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Estonia puiestee, Otsa tänava, Pärnu maantee kaudu ja Pirita suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Laikmaa tänava ja Narva maantee kaudu, täiendavad peatused tehakse Pirita suunal Estonia puiesteel trollibussiliinide number 1 ja 3 Vabaduse väljaku peatuses, Estonia puiesteel Estonia peatuses ja Laikmaa tänaval bussiliinide 14, 18 ja 40 Laikmaa peatuses ning seetõttu Pärnu maanteel paiknevates Viru ja Vabaduse väljaku peatustes bussid ei peatu.

Liini number 73 bussid suunatakse linnast väljuval suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänava, Raua tänava, Pronksi tänava, Narva maantee, ja Mere puiestee kaudu ning Veerenni suunal ümbersõidule Mere puiestee, Viru väljaku, Narva maantee, Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Estonia puiestee, Otsa tänava, Pärnu maantee kaudu, täiendavad peatused tulevad linnast väljuval suunal Estonia puiesteel trollibussiliinide number 1 ja 3 Vabaduse väljaku peatuses ja Estonia puiesteel Estonia peatuses ja seetõttu Pärnu maanteel paiknevates Viru ja Vabaduse väljaku peatustes ei bussid peatu.

Liinide number 21, 21B, 41 ja 41B bussid suunatakse Kakumäe suunal ümbersõidule Mere puiestee, Viru väljaku, Narva maantee, Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Estonia puiestee, Vabaduse väljaku ja Kaarli puiestee kaudu ja seetõttu Viru peatuses bussid ei peatu.

Pääskülla suunduvad liini number 20 bussid suunatakse ümbersõidule Narva maantee, Viru väljaku, Narva maantee, Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Estonia puiestee, Otsa tänava ja Pärnu maantee kaudu, mistõttu Viru peatuses bussid ei peatu.

Trammiliinidel number 3 ja 4 tehakse Pärnu maanteel Tondi suunal paiknev Viru ajutine peatus ligi 150 meetrit Viru väljaku pool.