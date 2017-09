Galerii ja video: Reidi tee vastased avaldasid Kadriorus meelt

Tallinna Halduskohus ei rahuldanud 6. septembri otsusega MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebust, millega taotleti Reidi tee ehitusloa tühistamist. Keskkonnakaitsjad peavad Reidi tee ehitust lubavat halduskohtu otsust üllatavaks ning andsid mõista, et viivad vaidluse ringkonnakohtusse.

Seevastu linnavalitsus loodab kohtuvõidu valguses käesoleva aasta sees Reidi tee ehitusega algust teha. Ehitus peaks lõppema 2019. aasta esimese poole sees.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Möldri arvates polnud tänase ürituse eesvedajatelt sisulisi argumente kuulda. «Tallinna linn on selle vaidluse juba kohtus võitnud ning hoolimata laupäevasest tantsust, loodan väga, et saame juba peagi ehitustöödega alustada. Küsitlustulemuste põhjal rahvas toetab Reidi teed ning inimesed on seda mitmeid aastaid oodanud. Aeg on tegudeks ning jah, pärast võime ka tantsu lüüa,» sõnas Mölder.