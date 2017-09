Video: süstlavahetuspunkti klient häiris lasteaia kõrval inimesi

«Süstlavahetuspunkti külastajad. Üks neist (kõige aktiivsem) peksis oma pead vastu asfalti nii, et nägu oli üleni verine. Kohe lasteaia kõrval. Helistasin politseisse, kuid politsei ei tulnud kohale. On see normaalne?,» küsib video postitanud tallinlane.

Süstlavahetuspunkti operaatori MTÜ Convictus juht Inna Farber ütles Rus.Postimehele, et niisugused olukorrad pole Tallinnas ebatavalised ning see oleks võinud juhtuda kus iganes. «Meil on narkomaanid ja see pole mingi saladus. Nad võivad olla ükskõik kus. Niisugused juhtumised pole kaugeltki ebatavalised, näiteks Koplis, kus süstlavahetuspunkti läheduses pole, peksis suvel samamoodi üks mees peaga asfalti ning talle kutsuti kiirabi,» rääkis Farber. «See, et see juhtus just Lastekodu tänaval, kus asub süstlavahetuspunkt, on kokkusattumus,» selgitas Farber ning leidis, et olukord oli tegelikult kontrolli all.

«Kiirabi ja politsei kutsuti kohale. Väide nagu politsei poleks tulnud on vale. Meie töötaja oli samuti seal ning ma rääkisin temaga telefonis ning kuulsin mis seal juhtus,» kinnitas Farber.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik kinnitas Rus.Postimehele, et politsei sai eile kella 16 paiku teate, et Lastekodu tänaval on mees, kes käitus ebaadekvaatselt ja võis endale tekitada vigastusi. Sündmuskohale reageerisid nii kiirabi kui ka politsei, kuid korrakaitsjate saabumise hetkeks oli mees juba minema jooksnud ning teda ei õnnestunud leida.