Tallinna lapsevanemad on paanikas: lasteaia hoovi toodi klaasikildudest kubisev muld

Eelmisel nädalal toimunud asfalteerimistööde käigus toodi lasteaia hoovi tee muldkeha tarbeks selline täitematerjal, mis kubiseb suurtest klaasikildudest. Lapsevanemad on paanikas, sest klaasikilde täis mullaäär asetseb täpselt liivakastide kõrval.

Toimetusele edastatud piltidel nähtavad klaasikillud korjasid lapsevanemad kokku vaid paarimeetriselt alalt ning juba olid killud sattunud ka liivakastis oleva ronimisredeli alla. Seda suurem on lapsevanemate mure, sest kardetakse, et mulla äraviimise asemel laotatakse uus muld selle peale. «See on ennekuulmatu, esimeste suurte vihmadega on klaasikillud ju kohe uuesti väljas,» ahastas anonüümsust soovinud lapsevanem.

Klaasikillud lasteaia hoovis. / Erakogu

Vormsi lasteaia direktriss Aide Vare ütles Postimehele, et see oli kohutav ehmatus kõigile, kui klaasikillud ühel hetkel mullast välja hakkasid tulema. Samas rahustas ta lapsevanemaid, et probleemiga juba tegeletakse ning hiljemalt esmaspäevaks on mure lahendatud. «Mul on töödejuhataja poolt antud selge lubadus, et see klaasikildudega muld korjatakse ära ning pannakse asemele uus muld, mis hiljem muruga külvatakse,» selgitas Vare.

Kuidas täpselt vana mulla koristamine aset leiab, Vare kommenteerida ei osanud. «Mina ei oska seda tehnoloogiat hinnata. Eile ma nägin mullahunnikuid klaasikildudega, mis olid kõige hullemate kohtade pealt kokku riisutud. Kui komisjon tuleb töid vastu võtma, siis selgub, kas see on ohutu või mitte,» ütles direktor.

Kuna tööde tellijaks on Tallinna linn ning töid teostab Tallinna kommunaalamet, võib kinnitamata andmetel sama hanke käigus muretsetud klaasikildudega mulda leiduda veel ligi kaheksas Tallinna lasteaias.

Tallinna kommunaalameti juht Ain Valdmann esialgu seda infot kinnitada ei osanud, kuid lubas kohe esmaspäeval teemaga tõsiselt tegelema hakata.