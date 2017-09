Tallinna lennujaama töö oli väikelennuki hädamaandumise tõttu häiritud

Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff ütles, et väikelennuki hädamaandumise tõttu keegi viga ei saanud.

«Lennujaam sai teate, et tuleb telikuprobleemidega väikelennuk ja meil on vastavad protseduurireeglid, mis selle peale käivituvad,» ütles Koff. See tähendab, et maandumisrajale läheb päästeüksus ja kutsutakse appi ka päästeamet.

«Praegu on seal veel natuke vilkureid näha, aga vastav uurimisasutus, mis toimetab, on juba kohapeal ja põhimõtteliselt on minutite küsimus, kui lennuk raja pealt viiakse,» sõnas Koff.

Hilinesid Finnairi lend Helsingist ja Air Balticu lend Riiast ning SAS-i lend Stockholmi, Finnairi lend Helsingisse ja Air Balticu lend Vilniusse.

Kella 20.10 paiku ütles Priit Koff Postimehele, et olukord lennujaamas on rahulik ja lennurada liiklusele taas avatud. «Mõjutatud olid eelkõige Riia ja Helsingi lennud, mis ootasid vastavalt Riias ja Helsingis väljumist ja seetõttu hilinesid.»

Koff lisas, et hädamaandumisest kuni raja avamiseni kulus ca 40-45 minutit.