Fotod: Balti jaamas algas tänavune Ökomäss

Tänavune festival kannab alapealkirja «Orgaaniline linn» ning selle raames täitub ootepaviljon 22.-23. septembril seminaride, töötubade, messiesitluste, moe ning muusikaga.

Seminaril «Keskkonnasõbralik miljöö linnas» arutlevad spetsialistid Eesti Muinsuskaitse Seltsist, Säästva Renoveerimise Infokeskusest, Tallinna linna peaarhitekti büroost ning erinevatest kõrgkoolidest muinsuskaitse, pärandkultuuri ning linnaruumi haljastuse teemadel. Seminaril «Ehita keskkonnateadlikult - päevakajalist ökoehituses ja restaureerimises» kõneldakse aga erinevatest materjalidest nagu seeneplastist, ökoloogilisest soojustusmaterjalist tselluvillast, kanepiuuringutest ning õlekõrte kasutamisest. Üles astub ka ökoloogiliste tehnoloogiate vaatleja Peep Tobreluts, kes kõneleb lähemalt veest: «Miks on nii, et hoolega puhastatud joogiveega tualetis väljaheiteid lahjendame? Kas me saame midagi muuta?».

Messil tutvustavad oma materjale ja tegemisi ökoloogilise ehitusmaterjali tootjad ja teenusepakkujad üle Eesti. Nii saab tarka nõu kuulda näiteks akende ja uste restaureerijatelt Puidupoisid või näha ja kuulda lähemalt kivilõikest, vitstest ja taaskasutuspaberist korvide punumisest meistrimees Margus Rebaselt, heita pilk Heiki Pärdi näitusele ajaloolistest raudteejaamadest ja uudistada rahvusvaheliste kunstnike visiooni orgaanilisest Eestist. Messialal pakutakse ka mahetoitu ning tegemist jagub ka lastele. Seminaridele ja messile sissepääs on kõigile tasuta.

Ökomässu lõpetab moeshow «Mässav mood» koos Sõpruse Puiestee kontserdiga. Moeshow lavastajaks on koreograaf Carmina Trash ning oma põnevaid ja keskkonnasõbralikke kollektsioone esitavad Sandra Kossorotova, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste, Marta Moorats, Iiri Hermaküla, Kaja Kuris, Story of Afterlife ja Kalle HT. Moelavastusele ja kontserdile müüakse pileteid nii eelmüügis kui ka kohapeal.

Festival sünnib Säästva Renoveerimise Infokeskuse eestvedamisel koostöös Eesti Vabaõhumuuseumi, Tallinna Energiaagentuuri, Muinsuskaitseameti, Lahemaa Rahvuspargi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsiga. Festivali toetavad KIK Keskkonnateadlikkuse programm ja Tallinna Keskkonnaamet. Festivali programmi leiab Ökomässu veebilehelt.