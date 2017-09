Pärna: Lipo on justkui «ENSV» kehastus

«Lipos on kaubad leti taga, igal letil oma kassa ja osta võib iga asja korraga viis tükki. Hindade uurimiseks käivad ametnikud teistes poodides hindu uurimas ja hinnad kehtestatakse kaks korda kuus käskkirjaga. See tähendab nii ametnike aja kui raha kulutamist,» ütles Pärna.

Pärna sõnul on Lipole kulutatud kolme aasta jooksul pea 1,1 miljonit eurot, mis sisaldab nii poe kulusid kui ka suure kahjumi katmist. «See summa on suur ja tekitab tahtmatult küsimuse, kas seda poodi on linnal vaja pidada, eriti veel arvestades majandusolude muutumist, ostude arvu olulist vähenemist ja suurt kahjumit. Linn väljub jälle kohaliku omavalitsuse ülesannetest ning trügib eraettevõtetele konkurentsi osutama. On ime, et Keskerakond ei ole veel leivavabrikut ning piimakombinaati asutanud. Lisaks pakuvad paljud toidupoed täna soodsat hinda, kust inimesed saavad piiranguteta osta,» lisas Pärna.