Fotod: Kadrioru juubeliaasta kuulutati avatuks

1718. aastal alustati Vene tsaari Peeter I käsul Tallinna lähistele uue euroopaliku suvelossi rajamist. Kadrioru Pargi direktori Ain Järve sõnul loetakse pargi sünnipäevaks 22. juulit 1718, kui mõõdeti välja maatükk, kuhu oli ette nähtud loss ja lossi ees ja taga olev park. Juba kolm päeva hiljem olevat tulevase pargi territooriumil tõsine töö lahti läinud.

Kadrioru juubeli puhul on koostöös Kadrioru Pargi, Eesti Kunstimuuseumi ja Tallinna Kirjanduskeskusega antud välja Kadrioru taskugiid, mis tutvustab pargi ja lossi ajalugu, arhitektuuri, kultuuripärandit, muuseume ning vaatamis- ja loodusväärsusi.

Aasta jooksul toimuvad Kadrioru pargis asuvates muuseumides temaatilised loengud, ekskursioonid, kohtumised kirjanike ja kunstnikega, perepäevad, töötoad ja õuemängud lastele. Kõige tihedam programm langeb 2018. aasta suvekuudele, mil leiavad aset kontsertprogrammid «Jalutuskäik läbi pargi ja aja» lossis ja pargis. Esineb Tallinna Kammerorkester oma kavaga ning toimub Lossimuusika kontsertide sari.

Juulis, rooside õitsemise ajal, on oodata näitust «100 roosi». Kadrioru 300. juubeliks on taasloodud barokkajastu roosisort, mille inspiratsiooniks on roos Kadrioru lossi peasaali plafoonil. Roose näeb õitsemas Luigetiigi äärses peenras ning vaasides lossi ees.

Juubeli kõrgpunktiks on Kadrioru sünnipäeva suursugune tähistamine 22. juulil 2018. Programmis on traditsioonilised Lilleaiamängud, lasteetendus, Händeli Tulevärgi muusika Tallinna Kammerorkestri esituses. Kadrioru kunstimuuseumis avatakse näitus «Kadriorg 300», mis tutvustab lossi- ja pargiansambli loojaid ja omanikke, külalisi ja teenreid, imetlejaid ja hävitajaid, neile kuulunud ja neid ümbritsenud esemete, peamiselt rõivaste ja olmeasjade kaudu. Näituse eksponaadid pärinevad nii Eesti kogudest kui ka Peterburi muuseumidest ja Aleksander Vassiljevi erakogust.

19. septembril 2018 toimub Kumu auditooriumis Kadrioru lossi– ja pargiansambli 300 juubelikonverents, kus käsitletakse nii Kadrioru pargi teemasid kui ka barokki kaasaegses võtmes. Samal õhtul Kumu dokumentaali raames esilinastub Jaak Lõhmuse dokumentaalfilm «Kadriorg 300». Juubeli võtab kokku täpselt aasta pärast, 19. ja 20. septembril 2018 toimuv festival «Valgus kõnnib Kadriorus».