Fotod ja video: Kadrioru park täitus tuledesäraga

Festival on oma 11 aasta jooksul hoogsalt kasvanud ja sellel aastal on see esmakordselt kahepäevane.

Festivali esimesel päeval süttivad pargis valgusinstallatsioonid ja vaikses pargiruumis võib näha ja kuulda erinevaid valgusmänge ja helisid läbi terve õhtu. Teisel päeval süttivad lisaks valgusinstallatsioonidele ka tuhanded küünlad ja tõrvikud üle terve pargi. «Valgus kõnnib Kadriorus» on kõigile tasuta.

Kava:

20. september

19.00 Jaan Sööt

Kadrioru Kontserdiväljak

20.45 Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv

Kadrioru Kontserdiväljak

21. september

18.00-18.45 MARI looja Marilin Sikkal esitleb oma moeloomingut jalutuskäigugul “PROMENADE”

Kadrioru Luigetiigi ääres

19.30 Mick Pedaja & Angeelia

Kadrioru Kontserdiväljak

21.15 Muusikaline ilutulestik

Pillapalu plats