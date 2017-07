Reps pakub riigigümnaasiumi asukohaks rahandusministeeriumi hoonet

Tallinnasse rajatavatest riigigümnaasiumitest üks saab olema reaal- ja IT-kallakuga ning teine humanitaarkallakuga. Reaalkallakuga kool tuleb Tallinna tehnikaülikooli vahetusse lähedusse ja humanitaarkallakuga kooli taheti rajada Tallinna ülikooli lähedale, kuid riigil selles piirkonnas vaba maad ei ole.

Reps ütles, et kui vaadata ruumivõimalusi kesklinna piirkonnas, siis hoone Endla tänaval on sellise mahuga, et sinna oleks võimalik rajada uus kool, kuhu mahuks ka tuhat õpilast ära.

Riigi Kinnisvara ASi haldusdirektori Tanel Tiitsi sõnul toimub kolmepoolne kohtumine sellega seoses augusti alguses.

Praegu on Eestis 12 riigigümnaasiumit, kuid aastaks 2023 peaks neid olema 24.