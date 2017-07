Kesklinna valitsus: öine puuderaie toimus ohutuse kaalutlustel

«Trammipeatus, polikliinik, igal pool liiguvad inimesed. Nii see firma paluski luba teha tööd öösel ja Kesklinna valitsus minu isikus andis selle loa. See ei olnud sellepärast, et midagi salatseda või varjata või pimeduses midagi halba teha. Mingit hõberemmelga hirmu ei maksa siit otsida,» ütles Palsner.

«Puude raie on ette nähtud nii ehitusloa kui detailplaneeringuga, samuti ka asendusistutuse kohustus. Päevasel ajal ei olnud võimalik neid töid teha, sest tuli arvestada inimeste ohutusega,» lisas ta.

Kesklinna valitsus pani öise tegevuse loale lisatingimuseks selle, et mitte kasutada okste laasimisel ja teistel sellistel töödel bensiinimootoriga saage, vaid elektrilisi tööriistu, mille heli on tunduvalt vaiksem.

«Ma olen olnud seotud selle detailplaneeringu menetlemise protsessiga. Siin on olnud avalikke arutelusid ja avalikke väljapanekuid ning kogu see ehitusõigus ja kõik kinnitatud mahud on suurte kompromisside tulemus,» lausus Palsner.

Ehitusele jääb ette ka Paul Kerese monument, mis tõstetakse tänava äärde, nii et see on paremini eksponeeritud. «Kerese büst on ette nähtud liigutada tänava äärde, kino Kosmose vastu. Sinna tulevad ühissõidukipeatus ja jalakäijate ala ning Kerese büst saab endale seal parema koha. See peaks juhtuma 2019. aasta septembris,» rääkis Palsner.

Ehituse ajaks viiakse mälestusmärk minema. «Ma loodan, et pronksbüsti saame kunstimuuseumisse deponeerida. Ja graniitmaterjal on linnaosavalitsuse laos. Graniitdetailide äraviimine praegu toimubki. Kuna tegemist on vallasmälestisega, siis on selleks saadud ka muinsuskaitse luba ja kõik toimub seaduste raames,» lausus Palsner.

Kerese mälestusmärk on Kesklinna valitsuse bilansis, aga maa, millel see asus, kuulus eraomanikule, nii et mingi lahendus tuli sellele asjale leida. «Nüüd satub mälestusmärk jalakäijate alale, kus ta on palu paremini eksponeeritud,» lisas ta.

Õhtul oli naabermaja uksele kleebitud selline teade. Varahommikul oli paber kadunud. / Postimees.ee lugeja

Lähima maja elanikud aga kahtlustavad öise puuderaie taga siiski vandenõu. «Nii sel kui eelmisel korral valetati kohalikele elanikele puudelangetuse põhjuse osas. Tundub, et ehitusplatsi puhastamisse on kaasatud mingi PR-firma, mis mainekujunduslike trikkide (et mitte öelda otseste valedega) üritab lähedalasuvate majade elanikke desinformeerida. Kõik teavad ju, et tuleb kõrghoone ehitus. Küsimus pole üldsegi mitte lampidesse kasvavate puude nudimises - see on võltsettekääne. Täpselt samu (sanitaarraie, liinidesse kasvamine) valesid kasutati ka eelmisel korral - kui puid langetati 25-nda juuni ööl. Lendlehed valedega ilmuvad ustele vahetult õhtul ning kaovad kohe öösel, pärast raiet. Eelmise raide ajal toimus täpselt samasugune desinformatsioonikampaania,» kirjutas üks naabermaja elanik.