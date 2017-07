Tallinna linnamuuseumis avastati haruldane 16. sajandi trükis

Muuseumi igapäevatöö – museaalide süstemaatiline detailsem kirjeldamine MuISi andmebaasis võib pakkuda ootamatuid üllatusleide, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Tallinna linnamuuseumis 1975. aastal nimetusega «Poola Leedu kroonika» arvele võetud raamat osutus põhjalikul uurimisel tõeliseks rariteediks. Et tegemist on eksemplariga, millel puudub algus ja lõpp, polnud varasemalt teada ei raamatu täpset pealkirja, väljaandmise aega ega kohta.

Arhiivkogus töötades uuris koguhoidja Marian Habicht köite päritolu lähemalt. Selgus, et 20. sajandi alguse ilmetu poolnahkköite kaante vahel peitus juba 19. sajandil hinnatud rariteediks muutunud Bartosz Paprocki teos «Gniazdo cnoty…», mis on trükitud 1578. aastal Krakowis. Poola-Leedu aadligenealoogiat sisaldav raamat on illustreeritud enam kui 3000 puugravüüriga.

Poolakas Bartosz Paprocki (1543-1614) oli tuntud kirjanik ja poeet, kes elas 22 aastat ka Slovakkias, ning teda tituleeritakse Poola, Leedu ja Slovakkia genealoogia ja heraldika isaks. Kõnealuse ning ka järgmise samasisulise teose «Herby rycerstwa polskiego» pühendas autor kuningas Stephen Batoryle.

Kuigi raamatut võib leida mitmes Euroopa kogus, on ta kõikjal hinnatud haruldus, mille üks eksemplar on imekombel sattunud ka Eestisse ja siinmail teadaolevalt ainus.

Saatuse keerdkäigud on toonud Eestisse väga mitmekesist naaberregioonide kirjavara. Aastast 1928 Tallinna linnaarhiivis töötanud ajaloolase Rudolf Kenkmaa, hilisema arhiivi juhataja ning arhiivinduse õppejõu raamatukogu, kust haruldane trükis pärineb, omandas Tallinna linnamuuseum Kenkmaa leselt aastal 1975. Tulevikus võib raamatut oma silmaga vaadata Tallinna linnamuuseumi ekspositsioonis.