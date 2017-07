Rüütelmaa ummikutest Põhja-Tallinnas: täna on liiklus linnas kõige pingelisem

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa tõdes, et Tallinna liiklus on praegu kõige pingelisem ja kuigi lahendusi on otsitud, on selline korraldus tema arvates siiski kõige optimaalsem. Suuremad ummikud tekivad Põhja-Tallinnas just lõuna paiku ja õhtustel tipptundidel.

Probleemid algasid Rüütelmaa hinnangul sellest, et Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus lükkus pool aastat varasemaks ja terve rida planeeritud töid sattus ühele ajale. «On nii trammitee ehitus ja teeremont seal piirkonnas kui ka Eesti eesistumine. Isegi lennujaama ehitus käib veel. Samamoodi trammitee ehitus lennujaama,» loetles ta.

Rüütelmaa selgitas, et valdav osa ehitustest on varasemate riigihangete tulemusel tähtajaliselt rangelt paika pandud. «Need on nagu pühad asjad, mida riigihangete seaduse järgi muuta ei tohi. Kui on kuupäev kirjas, siis nii on. Sel ajal, kui need hanked tehti, ei olnud kellelegi teada, et Eesti eesistumine lükkub kuus kuud varasemaks,» lausus ta ja jätkas, et keegi ei osanud ette näha, et Suurbritannia Euroopa Liidust välja astub ja Eesti peab eesistumisega pool aastat varem hakkama saama.

Sageli tekivad ummikud Rüütelmaa sõnul sellest, et politsei sulgeb eesistumisega seoses liikluse viivuks – üsna kiirelt jõuab tekkida nii suur ummik, et see hargneb veel pikka aega.

«Oleme seda olukorda seal piirkonnas vaadanud nii- ja naapidi, arutanud politseiga võimalikke lahendusi, aga ükskõik mis pidi seda arvutada, praegune lahendus on nendes oludes kõige optimaalsem,» ütles ta.

Näiteks kaaluti ka Niine tänava ajutise väljasõidu muutmist Põhja puiesteele, kuid liiklusvood ei võimaldanud seda Rüütelmaa sõnul teha.

Soo tänav kui hapnikukraan

Linna vastutulek asumiseltsidele on Rüütelmaa sõnul saanud samuti omamoodi saatuslikuks.

Kohalikud elanikud soovisid, et tänav tuleks ühesuunaline ja oleks palju ruumi kergliiklejatele. Rüütelmaa tõdes, et vähese liikluse korral ongi nii mõnus, ent praegu panevad laiad kergliiklusteed kinni tee autodele.

«Täna me näeme, et Soo tänav on nagu hapnikukraan, mis on kinni. Seal oleks olnud vaja tagada kahesuunaline liiklus. Meie jutt ja arvutused ning kohalike elanike soovide lahknevus on nüüd kohalikele elanikele tunda ja kahjuks ka teistele, kes sealt tahavad mööda saada,» lausus ta.

Mere puiesteel on ühe sõiduraja aga eesistumise tõttu hõivanud elektribuss. «Kuhu mujale seda panna? Ruumi on täpselt nii palju kui on,» nentis Rüütelmaa. Liiklust häirib suures osas ka planeeritud trammitööde teostamine.

Teede remonti ja teekatte märgistustöid on Rüütelmaa sõnul tänavu raskendanud ja nihutanud ka pikk ja külm kevad ning öökülmad. «Neid me teeme üldse öösel, et mitte liiklust häirida, aga kui öösel vihma tuleb, siis me ei saa ka seda teha. Nii et pehmelt öeldes ega meil lihtne ei ole,» lausus ta.