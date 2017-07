Tallinna Merepäevadel vajas merel abi 22 inimest

Kõige rohkem sattusid hätta hobialused, lisaks teatati merevalvekeskusele ka tehniliste riketega veesõidukitest. Kolmel korral läks ümber katamaraan ning ühel korral teatati väsinud purjelaudurist, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA).

«Katamaraanid poleks suure tõenäosusega õnnetusse sattunud, kui meeskonna väljaõppe olnuks parem ja nad oleks oma võimeid õigesti hinnanud,» ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla. «Enda võimekuse tundmine aitab vältida olukordi, kus keegi meeskonnaliikmetest saab viga või kukub ootamatult vette.»

Kohtla sõnul on häda korral suureks abiks erksavärvilised ilmastikule vastavad riided ja korralik varustus. «Kui midagi juhtub, siis kirkad riided aitavad ühetoonilisest meremassist välja paista,» ütles ta.

Mitmete meresõitjate kõrval oli ka eluga riskijaid. Kohtla tõi näitena viieliikmelise seltskonna, kes otsustas pühapäeva öösel merele suundudes kõiki ohutusreegleid ja soovitusi eirata. «Veesõidukil sai kütus otsa ning inimesed vajasid abi sadamasse naasmisel. Positsioneeringuga sai selgeks abivajajate asukoht ning appi tõtanud politseiametnikud pukseerisid paadi sadamasse. Sõpruskond oli alkoholijoobes, ilma päästevarustuseta ja samuti puudus neil õigus sellist sõidukit tüürida. Seekord sai nende sõit õnneks turvalise lõpu,» rääkis juhtivkorrakaitseametnik.

Kohtla rõhutas, et ohutus algab ikka endast. «Turvavööks merel on päästevest ja reisija peab mõistma, miks seda vaja on. See võib hädasolija elu päästa. Lisaks päästevesti selga panekule tuleb enne ankru hiivamist läbi mõelda, kui kaugele ja kui kauaks merele minnakse. Seda arvesse võttes tuleb kaasa võtta piisavalt kütust ja ka joogivett,» ütles ta.