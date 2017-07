Kontrollitud kaos Tallinna lahel ehk mereparaadi korraldamise võlu ja vaev

Nimelt hakkas tõeks saama see, mida kardeti juba päev varem. The Tall Ships Race’ist osa võtvad suured purjelaevad hakkasid paraadi algust ära ootamata üksteise järel Soome poole liikuma.

«Nad hakkavad varem minema, sest selle tuulega nad ei jõua muidu õigeks ajaks kohale, mis tähendab seda, et meie paraadil on laevu vähem. Neil pole mingit kohustust rahvast lõbustada, aga meie ei saanud seda ju paraadi planeerides ette näha,» ütles Väinsalu. Turus on lavadel aga lootsiajad ära tellitud ja sinna ei tohtivat kuidagi hilineda.

See, et merepäevi külastanud suurim laev, enam kui saja meetri pikkune Mir läheb varem minema, oli ette teada. Aga vähem kui kaks tundi enne paraadi algust näeb sadamakapten oma aknast, kuidas Soome poole suundub ka Shabab Oman 2. Nüüd on suurim paigale jäänud laev Cisne Branco, kuid Brasiilia mereväe õppelaeval olevat mootoriga probleeme, nii et temagi tahaks otsejoones Turu poole suunduda.

Väinsalu loeb ükshaaval üles need suured purjekad, mis veel alt ära hüpanud ei ole. Mõni laev ikka on, aga sadamakapten peab muretsema ka selle eest, et kõik laevad tugevaks kiskunud tuulega sadamast välja saaksid. Kui on kindel, et puksiirid ja kaatrid on kohal, tuleb minna Haven Kakumäe sadamasse, kust mereparaad alguse saab.

Jäämurdja Tarmo on juba Tallinna lahest välja sõitnud. Tuul olevat seal üle kümne meetri. «Võib-olla ongi parem, kui osa väiksemaid aluseid, kes on lubanud paraadist osa võtta, hoopis sadamasse jääb,» arvab Väinsalu.

Lennusadama muuli otsas maandub Aerocopteri helikopter, mis paraadikorraldaja Kakumäele viib. «Ega me nüüd nii hästi ka ei ela, et saaks kopteriga käia asju ajamas. Aga korra sai öeldud, et küll oleks hea paraadi korraldamisel kopterit kasutada ja Aerocopter võttis sellest mõttest kinni.»

Muulil olevad inimesed saavad kopteri mürinat kuuldes ütlematagi aru, et tuleks pisut kaugemale hoida. Kakumäele jõudmiseks kulub viis minutit. Arvestades merel puhuvat tuult ja seda, mis toimub praegusel ajal Tallinna liikluses tundub helikopter olevat ainus mõistlik liikumisvahend.

Teepeal lendame üle jäämurdja Tarmo ja Kindral Kurvitsa, mis paraadiks valmistudes Kakumäe sadama ette reastuvad. Neile lisandub veel piirivalvelaev Ugandi ja sadamast läheb veel ridamisi väiksemaid aluseid välja.

«Siit lähevad kõik ühes kambas, Lennusadama ees tekivad kolonnid. Peame olema neljas kolonnis, et üle laevatee saada,» selgitab Väinsalu.

«Kas nad võivad merel pasunat ka lasta?» tekib korraldajal küsimus. Tarmo pealt öeldakse, et võib küll. «Öelge ainult millal, ja kohe anname tuld!»

Nii asubki kolonn sireenide üürgamise saatel teele. Helikopter viib meid viie minutiga Lennusadamasse tagasi.

Paraad peab algama kell 18.30 või mõni minut pärast seda. Niipea, kui üks reisilaev on Vanasadamasse sisse ja teine kell 18.30 sealt välja saanud. Siis on tund aega, kuni kell 19.30 tuleb järgmine reisilaev. Paraadist osavõtjad ei tohi sellele jalgu jääda.