Talentide linn: ümbersõit mööda kõnniteed

Tallinna operatiivinfo andmebaas väidab, et Rohu tänaval on viimastel päevadel töid teinud AS Viimsi Keevitus. Tänaseks on tänav jälle liiklusele avatud.

Politseist öeldi Postimehele, et eileõhtune liiklussituatsioon Rohu tänaval oli täiesti lubamatu ning politsei algatab selles suhtes menetluse. «Me alustame menetlust, et selgitada välja, mis põhjusel oli Rohu tänava liikluskorraldus selline ja miks niimoodi seadust rikuti,» ütles politsei liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.