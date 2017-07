Pirita vanema sõnul teevad rohelised Reidi tee abil valimiskampaaniat

«Usun, et ka rohelised mõistavad, et Reidi tee ehitustöödega on tarvis alustada, kuid kohalike omavalitsuste valimiste aeg hakkab lähemale jõudma ning kõik tahavad end meediale presenteerida - kahju aga, et see esinemine elanike huvide arvelt tehakse,» sõnas Mölder Pirita linnaosa pressiesindaja teatel.

Mölder viitas Tallinna linnavalitsuse tellitud küsitlusele, põhjal toetab enamik tallinlasi tee ehitamist linnavalitsuse pakutud viisil. Kõige enam toetavad projekti aga Pirita elanikud, kellest ligi 70 protsenti soovivad Reidi tee valmimist.

Möldri sõnul ei ole rohelised tänaseni andnud ka selget vastust, miks otsus kohtusse kaevati ning samuti pole neil lahendusettepanekuid. «Pirita linnaosa valitsus toetab elanike soove ning seisab õige asja eest lõpuni välja, sest praegune olukord, kus väike seltskond torpedeerib tervet projekti teiste huvide arvelt peab lihtsalt lõppema,» ütles Mölder.

Küsitlusfirma Faktum ja Ariko küsitles Tallinna linnavalitsuse tellimusel 28. juunist kuni 11. juulini telefoni teel 800 tallinlast vanuses 15 ja üle selle.