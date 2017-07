Otseülekanne kell 13: Tallinn tutvustab elanike suhtumist Reidi teesse

MTÜ Roheline Liikumine on vaidlustanud Reidi tee ehitusloa kohtus ja saanud ka esialgse õiguskaitse, mis ei luba enne esimese astme kohtumenetluse lõppemist tee-ehitusega alustada. Tallinna linnavõim kavatseb aga projektiga jätkata.

Aas on Postimehele öelnud, et talle jääb täiesti arusaamatuks, miks Reidi tee vastu võideldakse, sest praegu haigutab mereäärsel alal tühermaa ning linn pole avatud merele.

«Me soovime linna avada merele ja ühtlasi lahendada liiklusprobleemid kesklinna piirkonnas.» Lisaks rõhutas ta, et Reidi tee on seotud tulevase peatänava projektiga ja selle ettevalmistamiseks hädavajalik. «Seda projekti on viimase kümne aasta jooksul, mil see teema on olnud aktuaalne, väga palju muudetud. Nüüd on küll käes viimane aeg avada Tallinn merele ja kaotada praegu siin laiuv tühermaa,» rõhutas linnapea kohusetäitja.