Londoni lennu reisijad ootasid Tallinnas neli tundi lennukis ärasõitu

Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff kinnitas portaalile Rus.Postimees informatsiooni lennu EZY 8446 viibimisest.

Koffi sõnul lõhkes Londoni Gatwicki lennujaamas ühel Kanada lennukil rehv, mille tõttu suleti üks maandumisrada ning EasyJeti lend tuli edasi lükata. Praegu ootavad piloodid oma Briti kolleegidelt teadet.

Pressiesindaja märkis, et lennufirma otsustas reisijaid lennukist mitte välja lasta. «Sellised otsused kuuluvad lennufirma kompetentsi,» ütles Koff, lisades, et kui reisijaid lennukist välja lasta, siis see protseduur, nagu ka korduv registreerimine võtavad palju aega, aga luba õhku tõusmiseks võib tulla iga hetk.

Hiljem kinnitas pressiesindaja Postimehele, et lennuk startis Tallinnast kell 20.22.