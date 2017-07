Fotod: puksiirid aitasid suured purjelaevad Vanasadamasse

Alfons Hakansi puksiirid Arkturus ja Triton olid siiski tellitud pigem igaks juhuks ning lootsi näpunäidete järgi sai Shabab Oman 2 peaaegu et puksiiri abita ennast Admiraliteedi basseini viivas kanalis ümber pööratud ning ahter ees, kai äärde sõidetud.

Sel ajal, kui purjekas manööverdas, ei pääsenud ükski teine alus sadamast välja. «Ma ei kuulnud, kes see oli, aga igatahes ei saa keegi enne sisse ega välja kui Shabab Oman on kai ääres,» kostis raadiost sadamakapteni hääl. Kui Omaani purjekas kai äärde jõuab, pääsevad merele ka seni ootama pidanud reisilaevad. Sadam ja puksiirid aga valmistuvad vastu võtma juba järgmist suurt purjekat.

109 meetri pikkune purjeõppelaev Mir Peterburist saab samuti suurempäraselt hakkama. Puksiir Triton on siiski kogu aeg valmis suurt laeva pisut tagasi hoidma, et see liiga suure hooga vastu kaid ei sõidaks, kuid sildumine läheb ka Miril kiirelt ja valutult.

«Need purjekad ei ole just eriti manööverdamisvõimelised ja võivad kaiga kokku põrgata. Selle jaoks ongi hea manööverdusvõimega puksiirid, mis aitavad suure laeva kai äärde,» selgitas Alfons Hakans ASi peakapten Viljar Viil.

Ta lisas, et puksiiridele tuleb selliseid väljakutseid iga päev. «Kui on tormisem ilm, siis tellivad meid reisilaevad, kellel on vaja Vanasadamas silduda. Ja tankerid, mis samuti pole eriti head manööverdajad. Ning merepäevade puhul ka sellised alused nagu Shabab Oman 2. Selliste laevadega on keerulisem tegelda, sest nemad ju siin iga päev ei käi ja nad võivad olla väga õrnad, nii et me ei saa neid eriti tugevalt puudutada. Sellepärast peab töö olema väga täpne,» rääkis Viil.

Shabab Oman 2 on Omaani Sultaniriigi mereväe õppepurjekas, mis on Tall Ship Races laevastiku üks noorimaid aluseid. Shabab Oman 2 lasti vette 2014. aastal. Vastuvõtjate sõnul paistab lisaks kõigele muule laev tänavu silma isegi liberaalse Omaani jaoks enneolematu asjaga: nimelt on pardal ja võtavad Tall Ship Race’ist osa ka naised.

Mir on ehitatud 1989. aastal ja purjetab täna Admiral Makarovi Mereakadeemia õppelaevana, millel saavad merepraktikat ainult akadeemia kõige paremad ja usinamad.