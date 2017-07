Täna Kakumäel: õhus sõitvad paadid ja merepäästeõppus

Korralikku adrenaliinipuhangut merel pakub Soomest külla tulnud tiim foiliva katamaraaniga. Tegemist on tipptehnoloogia valdkonda kuuluva süsinikkiud (eng carbon fiber) alusega, mille tippkiirus avamerel ulatub kuni 60km/h. Foiliva katamaraani liikumisviis on eriti vaatamisväärne, sest alus on ca 1meetri kõrgusel veepinnast ning ainus kokkupuude veega on kiilu kaudu. Ainult täna on veel võimalus selle aluse sõitu Haven Kakumäe sadamas nii jälgida ja kui ka ise proovida.

Eile ülimenukaks osutunud merepäästeõppus toimub ka täna. Kell 13.45 algab Haven Kakumäe sadama akvatooriumis õppus, kus osaleb piirivalvealus Kindral Kurvits, Kindral Kurvitsa operatiivalus, Lennusalga päästekopter koos päästetiimiga ning viis «õnnetusse» sattujat. Vaid sajakonna meetri kauguselt on igaühel võimalik jälgida, kuidas toimub päästeoperatsioon merel ning kuulda juhiseid ja näpunäited politseinikelt, kes kohapeal selgitavad, kuidas õnnetuse korral käituda ning mida silmas pidada.

Terve päeva vältel saab merele minna sup-laudade, kajakkide, surfilohede ja väikeste purjekatega. Meie instruktorid abistavad kõiki, kes ses abi vajavad ning julgustavad igaüht merega sinasõprust looma. Pealelõunal on esmakordselt võimalik sup-laual BoryArt treeningus osaleda. MyFitnessi treener Kristi Roosimägi lubab, et keegi vette ei kuku. Loodetavasti.

Laval on täna hommikul spetsiaalse laste ja perede eriprogrammiga Tanja Mihhailova koos oma bändiga; õhtule ja ka selleaastastele merepäevadele Haven Kakumäe sadamas panevad punkti Frankie Animal, kes alustab 18, ja ansmabel HU?, kes läheb lavale kell 20.