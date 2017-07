Merepäevad Lennusadamas: tegevust leidub nii maal kui merel

Lisaks Vanasadama ja Lennusadama vahel käivale meretaksole sõidutab Lennusadamas rahvast lätlaste Palsa. Palsa veab ka Läti turiste Ruhnusse, kui Gotlandi-reisidest aega üle jääb. Tallinna merepäevi on laev külastanud varemgi.

Samuti on Lennusadamas kohal merepäevade stammkülaline Libava Lätist. See on 17. sajandi lõbusõidulaeva järgi ehitatud. Laevaomanikud ise nimetavad seda uhkelt replica’ks. Sihuke umbmäärane mõiste peaks vabandama seda, et 17. sajandi eeskuju järgi ehitatud laeval on peal mootor.

Samuti on Lennusadamas Soome laev Alexandra, mis on laevameeste sõnul klubilises omanduses. Laeval on paarsada omanikku, kellest pidevalt tunneb asja vastu huvi kümmekond, ülejäänud toetavad laeva rahaliselt.

Laev valmis 2003. aastal ühe vanema laeva eeskujul. Eeskuju oli ette nähtud Soome saarte vahel liiva vedamiseks. Laeva purjede kogupind on 365 ruutmeetrit, kuid purjetamise rõõmu on meeskonna sõnul vähe, sest graafik sundivat kogu aeg takka. «Kõik kliendid tahavad alati jõuda kuskile kindlaks ajaks, ent purjedega ei saa nii täpselt sõita. Nii tulebki kasutada mootorit. Mõnikord läheme klubi liikmetega aga lihtsalt merele ja siis saab rahulikult purjede jõul sõita,» rääkisid laevamehed. Laev võib korraga pardale võtta kuni 40 reisijat.

Lennusadamas saab näha ka Soome vanade kirikupaatide järgi ehitatud Stellat. Stella on hea näide selle kohta, et laevasõit ei pea olema üle mõistuse kallis hobi. «See on meie suvila. Pole vaja muru niita ega sääski sööta,» kiitis laevaomanikest abielupaar.

Harjunud koha peal seisab ka aurulaev Katharina, mis aga lõbusõitu ei tee ning õhtune reis Naissaarelegi olevat juba täis bookitud. Selle eest kutsus Katharina reeder Herkki Haldre kõiki huvilisi laevale suitsutatud hüljest proovima. Nii kala, liha kui kõike muud, mida hamba alla pista, oli avaras valikus ka Lennusadama platsil. Vesilennukite angaaride ees ehk muuseumi peasissepääsu juures on koha sisse võtnud viikingite laager.

Ja lõpetuseks: nii Lennusadamas kui kõigis teistes sadamates võis tähele panna üht veidrat asjaolu. Millegipärast ei olnud merepäevadel ühtegi veesõidukite müüjat, küll aga oli igas sadamas koha sisse võtnud mõni automüüja.