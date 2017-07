Merepäevad Vanasadamas: kõike on küllalt, peale laevade

Ka lastele oli tegevust piisavalt. Puudu oli vaid merepäevade peamine tõmbenumber – suured purjelaevad. Häda on nimelt selles, et enamus tänavustele merepäevadele saabuvaid purjelaevu osaleb õppepurjekate võistlusel The Tall Ship Races ning seetõttu saabuvad need laevad Tallinna alles esmaspäeval. Nii seisiski Admiraliteedi basseini ääres vaid rootslaste kahemastiline Sunbeam. Laeval olid väljas ingliskeelsed sildid, et pardale pääseb homme, aga külastajad tegid võõrkeeli mitte oskavad näod ette ja ronisid ikkagi laevale. Külastajate seas oli väga popp ka Admiraliteedi basseini alaline asukas, aurulaev Admiral.

Põhiline oli aga ikkagi söök-jook. Alates kõikvõimalikest kala- ja lihatoodetest ning lõpetades šokolaadi-kebabiga.

Lastele on lausa kaks ala ning atraktsioone igale maitsele. Airbag jump ehk võimalus viie euro eest viis korda kõrgemalt või madalamalt pehmele õhkpadjale hüpata. Kõige väiksematele olid mõeldud lasteautod ning nende vahel on güroskoop, mis sobib nii suurtele kui väikestele. Miskipärast kippusid seal pööreldes kõige rohkem lärmama täiskasvanud kasutajad, lapsed nautisid atraktsiooni ilma suurema lärmita.

Lennusadama lavadele jätkub esinejaid terveks päevaks. Õhtul kell kaheksa aga toimub Vanasadama pealaval tänavuste merepäevade ametlik avamine, kus esinevad Maarja-Liis Ilus, Liisi Koikson, Rolf Roosalu ja Pärnu linnaorkester Jüri-Ruut Kanguri juhtimisel.