Fotod: jäämurdja Tarmo on külastajate seas ülipopulaarne

Tallinna lahel patrullib laupäevast teisipäevani täiendavate jõududega veeteede ameti väikelaevade kontrollkaater, kes võtab ohutusnõuete täitmise erilise tähelepanu alla. Huvilised saavad teha ringkäigu riigi jäämurdjal Tarmo, mis on lennusadamas huvilistele avatud laupäeval ja pühapäeval kella 10-19. Muuhulgas on Tarmo kaptenisillal ameti kartograafia- ja laevateede spetsialistid, kes õpetavad tegema kaardikorrektuuri ja vastavad küsimustele. Samuti saab laeval koos kapteniga selfit teha. Laupäeval oli Tamo merepäevade külastajate seas nii populaarne, et järjekorras tuli seista nii laevale kui laevalt maha pääsemiseks.

Teisipäeval osaleb Tarmo ka merepäevade eskaadrisõidul ehk mereparaadil, millest võtab osa enam kui 80 veesõidukit.

Tarmo pardalt saab osta ka äsja trükist tulnud navigatsioonikaartide atlast «Eesti merekaardid. 1. osa Soome laht Suurupi poolsaarest Narvani». Seda müükase Tarmo pardal omahinnaga 43 eurot nii laupäeval kui pühapäeval.

Muuhulgas on atlases nüüd ka eraldi leht 6A, kus peal Naissaare ümbrus tervikuna. Ameti teatel on purjetajad kurtnud, et Naissaar oli enne atlases jaotatud kolmele lehele ja seega oli väga ebamugav ümber Naissaare reisi teha.

Veeteede Amet ootab jätkuvalt tagasisidet, kuidas navigatsioonikaarte veel mugavamaks ja kergemini kasutatavaks teha. Kõik ettepanekud võib saata meiliaadressil kartograafia@vta.ee.