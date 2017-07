Reedel on Pirita jahisadamas merepäevade eelkontsert

Mitmekesine ja põnev programm toimub mõlemal Pirita jõe kaldal ning algab juba reedel kell 16. Erilise kontsertelamuse saavad merepäevade külastajad kell 22, kui Pirita jahisadamas annab tasuta kontserdi ansambel Regatt.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Möldri sõnul on Tallinna merepäevad üks toredamaid suvesündmusi, kus jätkub rohkelt põnevaid tegevusi tervele perele. «Tallinna merepäevad on Eesti suurim tasuta mere- ja perepidu ning mul on väga hea meel, et teist aastat järjest toimub eelkontsert just Pirita jahisadamas,» sõnas Mölder.

Tallinna merepäevad toimuvad tänavu 15.–18. juulini. Sellel aastal peetakse merepidu koguni neljal päeval, sest pealinna on külastamas maailma suurim õppepurjeregatt The Tall Ships Races.

Kokku leiab Tallinna merepäevade sündmusi nelja päeva jooksul viiest sadamast: Vanasadam, Lennusadam ning partnersadamatena Haven Kakumäe, Noblessneri sadam ning Pirita jahisadam. Merepäevade programmi leiab ürituse veebilehelt.