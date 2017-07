Video: lasnamäelased vastasid Madisonile, et nende linnaosa on igati elamisväärne

Eile TV3 stuudios väljendas riigikogu EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison seisukoha, et tal on häbi Lasnamäe linnaosa pärast. Seevastu Rus.Postimehe küsimustele vastanud lasnamäelased avaldavad veendumust, et tegemist on igati elamisväärse piirkonnaga.