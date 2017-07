Politsei palub rusikakangelase ohvritelt abi

Põhja prefektuur on sotsiaalmeedias teinud üleskutse, milles palub ründaja ohvrite abi, kes pole sellest veel politseile teada andnud.

Politseinikud pidasid mitmes avaliku korra raskes rikkumises kahtlustatava Siimu kinni eelmisel kuul. On teada, et mitmel juhul on mees teadlikult eskaleerinud suusõnalise konflikti füüsiliseks. Hetkel on Siim Põhja Ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal vahistatud.

Kogutud info järgi pani vahi all olev isik vägivallakuriteod toime möödunud sügisel ja tänavu kevadel Tallinnas. Politsei usub, et on inimesi, keda Siim ründas, kuid kes on siiani vaiki olnud.

«Otsime inimesi, keda mees ründas, kuid kes pole siiani sellest meile teatanud. Sinu sõnadest võib olla palju abi,» kutsub politsei inimesi märku andma.

Korrakaitsjad paluvad kõigil, kellel on Siimu rünnakute kohta infot, anda sellest teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 612 4449.