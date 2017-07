Saue valla tunnuskujuks saab Kangro 3,4-meetrine porgand jänestega

Jõekääru pargi kelgumäe otsa kavandatava skulptuur «Suur saak» kujutab endast 1,4 meetri kõrgust porgandit, mille otsas möllab üks suurem jänes, kelle poos viitab loomakese pingutusele juurikas maast välja tõmmata, kirjutab Saue valla ajaleht Koduvald. Alt toetab väiksem jänes, püüdes tagakäppadel seistes ja porgandile toetudes suuremat looma tema eesmärgis aidata.

«Saue rahvas on tuntud oma töökate inimeste poolest. Juurviljakasvatus on suure au sees, iseäranis porgandikasvatus. Näiteks Kadarbiku porgandimahla ja Sagro porgandeid saab konsumeerida iga eestimaalane ja külaline,» seisab 3000-eurose preemia saava ideekavandiga kaasas olnud legendis. Kuju materjaliks on valitud raudbetoon, mille peal on kahekomponentne polüuretaan. Porgandi osa tuleb oranž, jänesed hallikad.

Ideekavandite vahel valides piike päris ei murtud, ent eriarvamusi žüriiliikmete vahel tuli ette siiski. Kunstiinimesed Irja Kändler (keraamik) ja Gea Sibola Hansen (Eesti Kujurite Ühendus) leidsid, et skulpturaalne maamärk peaks olema vastupidav ning pigem lakoonilise ja puhta vormikeelega. N-ö tavainimesed soosisid pigem lustlikke ja mängulisemaid ideid.

Tauno Kangro taies «Suur saak» / Annely Sumre / Koduvald

Edasine plaan näeb ette, et autori Tauno Kangroga sõlmitakse leping, misjärel saab kunstnik hakata monumenti valmistama. Valla hinnangul võib skulptuur püsti saada augustis-septembris. Töö teostamise hind on 35 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Ideekonkursi eesmärk oli leida Saue valda iseloomustav sümbol, mis oleks visuaalselt äratuntav ja seostatav Saue vallaga. Ideelahendus pidi kandma Saue vallale omast identiteeti, arvestades Saue valla arengukava, selles kajastatud visiooni ja väärtusi, samuti avaliku ruumi kujunduskava. Ideelahendus pidi pakkuma lisaväärtust valla elanikele ja tõstma avaliku ruumi kasutatavust, olema atraktiivne sõnumikandja nii sise- kui välisturistile.

Žüriisse kuulusid Arnold Õispuu (Saue vald), Kard Männil (valla kujunduskava autor), Kaija Velmet (valla kultuurinõunik), Kätlin Vau (volikogu esindaja), vallaelanikud Lilian Kold ja Eveli Kljujev, keraamikakunstnik Irja Kändler ja ja Gea Sibola Hansen (Eesti Kujurite Ühenduse liige).