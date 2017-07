Fotod: merepäevade tiiser ehk Lennusadam on suuri purjelaevu täis

«Sadamas on päris palju ja päris uhkeid paate ja kohe on neid veel juurde tulemas,» ütles Lennusadama kapten Lauri Väinsalu esmaspäeva lõuna ajal.

«Tegemist on Tall Ship Race’ist ehk õppepurjekate võidusõidust osa võtvate laevadega. Nendel on finiš kusagil Suurupi all. Ma ei tea, kas neil oli ilmaga mingi probleem või milles see asi oli, aga neil on vaja kusagil paar päeva lihtsalt aega surnuks lüüa ja nüüd nad otsivad selle jaoks kohta ning praegu on paljud neist leidnud kohad Tallinnas,» rääkis Väinsalu.

«Laevad tulevad riburada pidi, on paar päeva siin ja sõidavad edasi Kotkasse ja tulevad esmaspäeval tagasi.»

Laevad hakkasid Lennusadamasse tulema pühapäeva lõuna ajal. «Eile kell kaks sain teada, et nad kõik tahavad siia tulla. Lennusadamas oli tööl ainult sadamavaht ja ma ise tormasin tema kõne peale kohale. Eile tuli siiski vaid kolm laeva. Viis laeva tuli öösel sisse, nii et kui ma täna hommikul tööle tulin, siis nad olid juba siin. Ja täna on neid järjest juurde tulnud, lausus Väinsalu.

Ta arvas, et täna õhtuks peaks laevu veel juurde tulema, sest osad laevad alles lõpetavad kusagil Suurupi kandis võistlust. «Sealt siiatulek võtab kolm-neli tundi aega. Nii et täna õhtul tuleb neid kindlasti veel ja siis on sadamas avanev pilt veel uhkem,» arvas sadamakapten.

Täna saabunud laevad annavad veidi aimu ka sellest, mida oodata nädalavahetusel algavatelt merepäevadelt.

«Merepäevade raames, 18. juulil on ju mereparaad. Kõik need laevad võtavad sellest ka osa. Aga need laevad on veel väikesed. Praegu on kõige pikem laev siin 45 meetri pikkune. Aga merepäevade ajal tuleb meil sadamasse 80meetrine laev. Ja Vanasadama kruiisikai äärde läheb 105meetrine Mir,» ütles Väinsalu. Suurim merepäevadel osalev laev aga on The Tall Ships Races 2017 regatil võistlev STV Sedov, mis peaks Tallinna jõudma järgmise nädala alguses. 117,5 meetri pikkune neljamastiline purjelaev ehitati 1921. aastal Kielis, Saksamaal.

Aga juba täna on Lennusadamas The Tall Ships Races regati üks uuemaid laevu - TS Royalist. Tegemist on Suurbritannia meriskautide kõige uuema õppelavaga, mis valmis 2014. aastal ja on 27 meetrit pikk prikk. Tema 34-liikmelisest meeskonnast on 10 põhimeeskonna liikmed ja 24 jungat.

Lennusadamas on praegu ka 31meetrine kolmemastiline Vega Gamleby, 45 meetrine Briti kolmemastiline Malcolm Miller ja Leedu suurim purjelaev, 36meetrine Brabander ning veel hulk väiksemaid aluseid.

Lõuna paiku jõudsid Lennusadamasse varemgi Tallinnas käinud Soome laevad Astrid ja Valborg. Pirita sadama muuli ääres aga võis päeval imetleda Poola kahemastilist purjelaeva STV Fryderyk Chopin, mis on praegu suurim teenistuses olev prikk maailmas. Tema pikkus on 55,5 meetrit ja mastikõrgus 37 meetrit. STV Fryderyk Chopinil on purjepinda 1200 ruutmeetrit ja 53 meeskonnaliiget, kes sellega tööd teevad. Täna võttis laev küll suuna Kotka poole, kuid järgmise nädala alguses on ta koos teiste The Tall Ship Races laevadega Tallinnas tagasi.