Lasnamäel aknast alla kukkunud naine sai surma

Põhja prefektuuri pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles Postimehele, et politsei sai juhtunu kohta teate täna kella 13 paiku.

«Lasnamäel kukkus kuuendalt korruselt alla 1946. aastal sündinud naine, kuid kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel,» ütles ta, et kuna sündmus on nii värske, ei ole hetkel võimalik midagi rohkemat öelda.

Naine suri saadud vigastustesse kohapeal.