Fotod: Rannamõisa teel langetati ligi 800 puud

Kuigi sealtkandi elanikud olid puude raiumise pärast juba varem nördimust avaldanud, muutusid inimesed murelikuks siis, kui puude langetamisega jõuti juba Vana-Rannamõisa teeni ja Kakumäe Selverini.

Tallinna linn rahustab inimesi, et seal lõpebki Haabersti liiklussõlme ehituse töömaa ning rohkem puid maha ei võeta. «Kokku on sel suunal ette nähtud raiuda 795 puud, millest 791 oli eile hommikuse seisuga juba maha võetud. Viimane, tublisti pehkinud puu võetakse maha ilmselt reede õhtul ja sellega on see tööetapp lõppenud,» kinnitas linnavalitsuse pressiesindaja ning lubas, et maha võetud puude asemele istutatakse piisavas koguses uusi puid ja põõsaid, nii et tee ääred lagedaks ei jää.