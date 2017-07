Veskimetsa ja Mustjõe asumis on laupäeval puhvetipäev

Aedades või värava ees on avatud külastajatele kohvikud ja lustlikud puhvetid. Mõnes puhvetis või kohvikus pakutakse lisaks ka muud meelelahtutust - pillimängu, laulu, lastenurki ja muud, mis endal ja teistel päeva mõnusaks teeb ning naabritega suhtlemise lõbusamaks muudab.

Garaažimüügiks on otsitud välja tarbetult seisvad asjad garaažist, pööningult, kuurist, kasvuhoonest, köögist või riidekapist - ehk kõik, mida ise enam ei vaja.

Asumi keskel, Piibelehe tänava ja kergliiklustee ristumiskohas, on avatud väike laadaplats, kuhu tulevad kauplema need, kel oma aias pole võimalust. Lisaks oma küla rahvale on laadaplatsile kutsutud ka külaliskauplejaid, kes pakuvad käsitööd, talukaupa ja muud huvitavat.

Kohvikute asukohad on leitavad kaardil.