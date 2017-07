Teetööd löövad liikluse sassi – kuidas mõjutab see kiirabi ja päästjate tööd?

Suvel tuleb ikka ja jälle arvestada suuremate teetööde ja üritustega, mis omakorda toovad kaasa muudatusi liikluskorralduses. Ehitustööde tõttu on näiteks Tallinnas Haaberstis jalakäijate tunneli ehitamiseks suletud täielikult Ehitajate tee ots ning kuni sügiseni on liiklus avatud vaid ühel sõidurajal suundadel kesklinn, Keila ja Tabasalu, kus möödasõit on pea võimatu. Ringliiklus toimub ajutisel väikesel ringristmikul.

Kui läbipääs on takistatud, tekib küsimus, kuidas pääsevad kiirabi- ja päästeautod kiiresti abivajajateni.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel tõdes, et suvised teeremondid tuleb ära kannatada – ka päästjatel. Ta märkis, et lisaks Haabersti ristmikule on sel suvel läbipääs takistatud ka Erika ja Kopli tänava ristmikul, kust ükski masin läbi ei pääse.

«Päästemasin liigub sealt, kust saab, või siis sõidame mõnda teist teed pidi,» ütles Koppel. «Teinekord läheb seetõttu päästjatel kohale jõudmisega lihtsalt pisut kauem aega.»

Tavaliselt teavitab kohalik omavalitsus päästeametit sulgemistest ja kitsendustest varem ette, et jääks piisavalt aega alternatiivsete marsruutide läbimõtlemiseks. «Ühtlasi päästemasinate juhid teavad väga hästi, kuhu kipuvad ummikud ja seisakud tekkima ning nad püüavad selliseid kohti vältida, et inimesetele appi jõudmise aeg oleks võimalikult lühike.»

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul on raskesti ligipääsetavas kohas oleva inimeseni abi toimetamine kindlasti aeganõudvam.

Vajalikku abi saab tema sõnul pakkuda eelkõige koostöö ja oskusliku juhtimise abil. «Nii vaadeldakse ka teetööde piirkonnas igat juhtumit eraldi ning vastavalt võimalustele ja vajadustele korraldatakse liiklust või luuakse ajutised läbipääsud,» selgitas Adlas.

Ta nentis, et teetööd ei ole midagi ebatavalist, sest kiirabiautod peavad liiklusõnnetustele juurde pääsema ka väga tiheda liiklusega maanteedel või saama kortermajja läbi kinni pargitud alade. «Inimesed võivad hätta sattuda kõikvõimalikes kohtades ja abi kohale saatmine ongi selle eriala inimeste töö,» lisas Adlas.