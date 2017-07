Pirita linnaosa saab 144 uut lasteaiakohta

Pirita linnaosavanema Tõnis Möldri sõnul on lasteaia ehitustööde algust oodatud pikisilmi, kuid ehitushanke käivitamiseni polnud seni veel jõutud. «Esimene samm Tallinna ühe modernseima lasteaia rajamiseks on nüüd tehtud ning hea meel on tõdeda, et Tallinna linna eelarves on olemas vahendid ehitustööde alustamiseks juba sel sügisel,» lausus Mölder.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul jätkab linn lasteaiakohtade loomist, toetudes lasteaedade arenguprogrammile aastateks 2013-2021. «Vaatamata sellele, et linnas on praegu üle 350 vaba lasteaiakoha, on vajadus kohtade järele mõningates linnapiirkondades säilinud, Pirita on üks nende seas. Siinsete perede jaoks oleme alustanud töid uue lasteaia ehitamiseks,» lisas ta.

Hankele pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. juuli. Ehitustööd kestavad kava kohaselt kümme kuud ning peaksid valmima tuleval suvel. Ehitustööde eeldatav maksumus on 2,2 miljonit eurot käibemaksuta.

«Lasteaiakohtade probleem on olnud suur ning Pirita Kose lasteaia rekonstrueerimine on kindlasti suur samm edasi selle mure lahendamiseks,» sõnas Mölder.

Seni kahes väiksemas hoones tegutsev lasteaed peaks saama ehitustööde käigus endale ühe suurema ja kaasaegsema hoone koos suure õuealaga.