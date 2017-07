Fotod ja video: Kopli kuriteopaigal on väärikas ajalugu

Äsja ilmunud Oliver Orro, Robert Treufeldti ja Maris Mändel raamatu «Kopli Sonaat.Vene-Balti laevatehas» andmetel oli tänase aadressiga Liinivahe 17 maja üks kahest vallaliste tööliste jaoks ehitatud nn kasarmust.

«Kivitrepikojaga puithooned olid ka Paljassaare lahe äärde, alumise kolonii tagumisse, tootmisala poolsesse otsa paigutatud vallaliste tööliste ühiselamud ehk nn kasarmud.

Kunstiteadlane Boriss Kirikov on leidnud, et just nende majade puhul on kivist trepikojaseinte kontrast värvilt ja faktuurilt teistsuguste puitseintega eriti efektelt välja mängitud, kusjuures eendite tugev vertikaalrütm oli tema meelest kõigile alumise kolonii kivitrepikojaga elamutele «majaderivisid ja aknaridu ühendavaks arhitektuuriliseks refrääniks»,» seisab raamatus.

Algselt olevat üks vallaliste majadest mõeldud mees- ja teine naistöölistele, kuid kuna tehasetöö iseloomu tõttu osutus töötajate seas olema rohkem noori, veel perekonnata mehi, jäi naistele vaid üks sektsioon. Merepoolset kasarmut, mis on tänaseks hävinud, kasutati juba tsaariaja lõpuaastail ka koolimajana ning hiljem ka lasteaiana.

Vallaliste tööliste pikaksvenitatud mahuga majad olid raamatu andmetele esialgsete, ajutiste barakkide kõrval ka ühed esimesed elamud, mis koloniis üldse valmisid, mõnedel andmetel juba 1912. aasta novembris.

Kõrged soklid eristasid vallaliste tööliste maju kõigist teistest töölisasula elamutest, mis olid ehitatud madalale lintvundamendile ja valdavalt ilma keldrita.

Kokku pidi kahte kasarmusse, 8-20 inimese kaupa tubadesse mahtuma öömajale üle tuhande töölise. Kummaski kasarmus oli 30 tuba, neist 24 suuremat (61 ruutmeetrit) ja kuus väiksemat (48 ruutmeetrit).

Täna võib hävinud kasarmu või koolimaja asukohta aimata vaid seal kasvavate puude järgi. Kahe kasarmu vahel ja neist mere pool olnud puuderead on tänaseni säilinud. Kusjuures kaha kasarmuhoone vahelt avanes vanasti ilus vaade tehase peahoonele, tänasele mereakadeemia hoonele.

