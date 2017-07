Fotod: vanale trammiteele rajatakse tulevikus kesklinna suunduv tänav

Uuenev Kopli trammitee kulgeb üle endise jalgpalliplatsi, mis asub Skoone bastioni kõrval.

Trammitee nihutatakse teise asukohta seetõttu, et selle asemele rajatakse tulevikus Kopli tänava kesklinna sisenev suund. «See peaks tulema Kopli tänava ja Põhja puiesteega paralleelselt, teatud osas vanatrammitee asemele,» kinnitas transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Ta lisas, et tee-ehitust pole täna veel konkreetselt ära otsustatud, aga niisugune põhimõtteline plaan on olemas ja teekoridor on selle jaoks reserveeritud. «Kuna me jätame sinna selle koridori, siis tulevikus on soovi korral võimalik sinna tee ehitada. Ja kui vastav otsus tehakse, siis selle teekoridori läheduses on ärikinnistud, nii et tee ehitamine ei peaks elanikke häirima,» kinnitas Rüütelmaa.

«Ja kui saab autoliikluse ära tuua Rannamäe teelt ja Skoone bastioni taas vanalinnaga liita, siis see oleks minu arvates mõistlik ja loogiline. Aga kusagile peab selle autoliikluse panema. Täna on Rannamäe teel kaks sõidurada ja oleks igati mõistlik tõsta need sõidurajad teisele poole bastionit,» lisas ta.