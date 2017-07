Politsei palub seoses Kopli tulistamisega jagada videosalvestusi

«Eestis on avalikus ruumis toimunud tulistamine pigem harvaesinev juhtum. Ma ei saa väita, et inimene, kes tulistab turvatöötajaid, ei ole ohtlik,» ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre, et relvastatud ja nurka surutud kurjategija kujutab endast alati ohtu.

Hirmu tundma ei pea

«Samas ei ole meil alust arvata, et on oht laiemale üldsusele. Usun, et tavakodanikud ei pea avalikus kohas liikudes tundma hirmu,» lisas Tambre.

Politsei töötab endiselt läbi turvakaamerasalvestisi ning analüüsib kogutud tõendeid. «Meil on olemas isikukirjeldus, kuid meil ei ole piisavalt konkreetseid tundemärke, mida avalikkusega jagada,» märkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht.

Teada on, et tegemist on vanema meesterahvaga.

«Palume kõigil, kel on Kopli liinide piirkonnas, selle lähiümbruses ja Paljassaares asuvatele majadele paigaldatud turvakaamerad, jagada salvestusi pühapäevast, 2. juulist politseiga,» kutsus Tambre üles.

Samuti palub ta helistada neil, kelle sõidukitele on paigaldatud videoregistraatorid ning kes liikusid selles piirkonnas ajavahemikul kell 9-13, helistada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5340 4586 või tuua videod Põhja prefektuuri peamaja infolauda aadressile Pärnu mnt 139. Kel on abi vaja salvestise alla laadimisel, saavad helistada samal telefoninumbril.

Häirekeskus sai pühapäeval kell 11.10 teate, et Tallinnas Koplis on toimunud tulistamine. Teadaolevalt said turvatöötajad häire Kopli liinidel asuvasse mahajäetud hoonesse, mispeale tulistati väljakutsele läinud kahte turvatöötajat, 37-aastast meest ja 62-aastast meest, tulirelvast. Kiirabi viis viga saanud turvatöötajad raskes seisus haiglasse.

Sündmuskohal peeti kinni üks tulistaja kirjeldusele vastav vanemaealine mees, kuid ta vabastati juba sama päeva õhtul.

Tulistajat otsides tabati kaks tagaotsitavat

«Juhtunuga seoses oleme kontrollinud mitme inimese võimalikku seost tulistamisega ning sellega seoses oleme tabanud kaks tagaotsitavat. Töötame aktiivselt selle nimel, et teo toimepanija kiiresti välja selgitada ning kinni pidada,» kinnitas Tambre.

Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb mõrvakatset. Menetlust viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.