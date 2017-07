Ragn-Sells kavandab mitmekordset prügiveo hinna tõusu

Ragn-Sells AS kehtestas mais 2017 Tallinna kesklinna piirkonnas samasugused prügiveohinnad kui Tallinna Jäätmekeskus, kuid alates 1. augustist 2017 kavandab jäätmeteveo vabaturgu propageeriv Ragn-Sells hinnatõusu. «Ragn-Sells kavandab järjekordset klientide nöörimist ja tõstab hindu peaaegu poole võrra,» teatas linnavalitsuse pressiteenistus täna laiali saadetud pressiteates.

«Ragn-Sells ASi prügiveoteenuse hinnatõus kummitab eelkõige Tallinna nende piirkondade elanikke ja teisi jäätmevaldajaid, kus toimib nn vaba turg: Kesklinn, Mustamäe, Kristiine, Haabersti ja Pirita,» teatas pressiteenistus.

Praegu maksab linnale kuuluva Tallinna Jäätmekeskuse kliendile kesklinnas 1100-liitrise segaolmejäätmete konteineri tühjendus 7,14 eurot (koos käibemaksuga) ja sama hinda pakub kesklinnas juuli lõpuni ka Ragn-Sells.

«Alates 1. augustist 2017 algab aga järjekordne elanike rahakoti lüpsmine ja 1100-liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamise ja äraveo eest küsib Ragn-Sells uute hindade kohaselt 15,50 eurot. 150-liitrise prügikoti äravedu maksab Tallinna Jäätmekeskuse hindade kohaselt 1,26 eurot, Ragn-Sells kavatseb sama hulga jäätmete äraveo eest küsida 7,10 eurot.

140-liitrise vanapaberimahuti tühjendamine maksab alates 1. augustist Ragn-Sellsi klientidele 2,45 eurot. Tallinna Jäätmekeskuse klientidele on jäätmeveo käigus paberi ja kartongi mahutite tühjendus ning äravedu tasuta.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Ragn-Sellsi vabaturu klientideks Kesklinna, Mustamäe, Kristiine, Haabersti ja Pirita elanikud, kuid nende käes on täna vaid kümme protsenti Tallinna prügiveost. «Samas olen seisukohal, et kohaliku omavalitsuse esindajana on mul kohustus teavitada prügiveo hinna muutustest kõiki Tallinna elanikke, olenemata sellest, millise firmaga neil jäätmeteveo leping sõlmitud. Ligi 50-protsendiline hinnatõus on ilmekas näide Ragn-Sellsi propageeritud vabaturu eelistest. Põhimõte on lihtne: kes veab, määrab hinna ja kaevata ei ole reeglina kellelegi,» ütles Klandorf.

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti möönis, et ettevõte kavandab alates 1. augustist tõepoolest jäätmeveo hindade muutust, kuid see ei puuduta tema sõnul ei Tallinna kesklinna piirkonna ega korraldatud jäätmeveo piirkondade hindu.

«Seoses kütuseaktsiisi, käitlushindade ja tööjõukulude kasvuga muudab Ragn-Sells alates 1. augustist 2017 nii oma lisateenuste kui ka vabaturuteenuste hindasid. Hinnamuudatus ei puuduta korraldatud jäätmeveo piirkondi ega ka Tallinna Kesklinna konteinerite tühjendamise teenustasusid, need jäävad kehtima senisel tasemel. Oleme ka varem öelnud, et Tallinna kesklinna piirkonnas jäätmeveo teenustasud ei muutu,» ütles Pesti.