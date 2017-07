Politsei viis alkoholivabalt laulupeolt kaks külastajat kainestusmajja

Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit rõõmustas, et pidustused möödusid tõsisemate vahejuhtumiteta, kuid rikkumisi tuli siiski ette.

Rongkäigu ajal pidasid politseinikud Estonia puiesteel kinni kaks joobes meest, kes ei allunud liiklusreguleerijate korraldustele ja rikkusid avalikku korda. Samal põhjusel viisid korrakaitsjad lauluväljakult jaoskonda kaks 1996. aastal ja 1997. aastal sündinud noormeest. Nende suhtes alustati väärteomenetlust avaliku korra rikkumise pärast.

Laulupeol pidid patrullpolitseinikud tegema mitmetele inimestele märkuse seoses suitsetamisega, mis oli alal keelatud. Samuti viidi alkoholivabalt lauluväljakult kontserdi ajal kaks joobes inimest kainenema.

Laupäeva õhtul aga pidasid patrullpolitseinikud lauluväljaku kaubandusalal kinni ATV-d juhtinud 53-aastase mehe, kellel tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused. Mees viidi jaoskonda ning tema suhtes alustati väärteomenetlust.

30 last vajas abi

Nii nagu varasematel aastatel, vajasid ka seekord politseinike abi vanema silmist kaotanud lapsed. Kolme päeva jooksul tegelesid politseinikud 30 lapsega, kes olid hetkeks vanema või juhendaja silmist kaotanud, kuid õnneks saadi kõikidel juhtudel kohe ühendust lapse lähedasega ning laps leidis saatja juurde tee tagasi vähem kui poole tunniga.

Lauluväljakul ja Kalevi staadionil olid avatud ka politseipunktid, kuhu koguti leitud esemeid. Lauluväljaku politseitelki toodi kolme päeva jooksul kokku 80 leidu, millest 56 tagastati omanikule kohapeal. Kalevi staadionil toodi kahe päeva jooksul politseipuntki sadakond kaotatud eset, mille seas olid peamiselt telefonid, tantsuriided ja sõled. Umbes kolmandik asjadest leidis tee omanikeni kohapeal, seal hulgas kõik telefonid.

Esemed, millele ei tuldud järgi Kalevi staadionil või lauluväljakul, saab kätte kesklinna politseijaoskonnast. Lisainfot saab küsida kesklinna politseijaoskonna telefoninumbril 612 5476.

«Kõik läks plaanipäraselt ning mul on hea meel, et meie ettevalmistused kandsid vilja,» võttis Saarniit äsja lõppenud peonädala kokku. Tema sõnul on kindlasti kiituse ära teeninud kõik eestimaalased, kes viisaka ja hooliva käitumisega andsid oma panuse pidustustuste õnnestumisse.

«Inimesed olid väga mõistvad ning koostööaltid. Pahameelt liikluspiirangute või muude politsei poolt kehtestatud piirangute osas avaldasid üksikud,» lisas ta.