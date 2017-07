Velotaksojuht nööris Belgia diplomaati

Belgia suursaadik Eestis ja Soomes Philippe Beke kirjeldas talle osaks saanud kogemust oma kirjas Tallinna linnapea kohusetäitjale Taavi Aasale.

«Kui olin lõpetanud õhtusöögi, pakuti mulle hotelli sõitmiseks velotaksot. Leidsin, et see on sümpaatne ja keskkonnasäästlik transpordiliik ja võtsin pakkumise vastu. Suur oli minu üllatus, kui vähem kui kahe kilomeetri pikkuse sõidu eest (Viru tänavalt Radisson Olümpia hotelli) küsiti minult 60 eurot,» kirjutas suursaadik Aasale.

«Ma palusin, et ta identifitseeriks ennast, mida ta oma sõnul ei saanud teha ning küsisin temalt tšekki, mida ta mulle ei andnud. Ma olen nõus, et oleksin pidanud enne sõidu alustamist pidanud küsima, kui palju see maksab, kuid ma ei mõista seda, miks ei esita velotakso juht dokumenti ega anna sõidu eest kviitungit,» lisas ta.