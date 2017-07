Velotaksodele lüüakse aasta lõpus kamm turja

Praegu pole linnal õigust velotaksode tegevust kontrollida. Hiljuti aga sai linnavalitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt rõõmusõnumi, et seadusemuudatus võib lähitulevikus jõustuda. Vastavad muudatused on kavandatud sisse viia autoveoseaduse uue eelnõu menetluse käigus.

«Kahetsusväärselt on autoveoseaduse uue tervikteksti menetlus kestnud planeeritust kauem, kuid täna võime öelda, et Vabariigi Valitsus oma 15. juuni 2017 istungil kiitis selle eelnõu heaks. Lähipäevil saadetakse eelnõu riigikokku ja eeldatavalt alustatakse eelnõu menetlusprotsessiga enne Riigikogu suvepuhkust ning jätkatakse septembris. Seadus on plaanitud jõustuma 1. detsembril 2017,» teatas ministeeriumi kantsler Merike Saks linnavalitsusele.

«Lisaks märgime, et tarbijale teenuse osutamisel kohaldub ka tarbijakaitseseadus, mille kohaselt tuleb teenust pakkudes teavitada tarbijat teenuse lõpphinnast või hinna arvutamise alustest nii, et tarbijal oleks võimalik teenuse hinda piisava täpsusega arvutada. Nimetatud sätte täitmise üle on järelevalve teostamise õigus ka kohaliku omavalitsuse üksusel oma haldusterritooriumil. Hinna avaldamise kohta kehtestatud nõuete rikkumine on kvalifitseeritud väärteona ja selle väärteo kohtuväliseks menetlejaks on ka valla- või linnavalitsus,» lisas kantsler oma kirjas.

Praegu on Tallinna linn keelanud velotaksode liikumise vanalinna jalakäijate alal. Paraku puudub linnaametnikel õigus kontrollida keelu täitmist. Samuti ei kontrolli keegi velotaksode hinnapoliitikat ega seda, kas juhid makse maksavad.