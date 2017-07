Koplis turvamehi tulistanud isik on ikka jooksus

Politsei ei soovi turvatöötajate täpse tervisliku seisundi kohta kommentaare jagada, kuid kinnitas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallase suu läbi, et viga saanutega on saadud vestelda.

«Pühapäeval sündmuskohal kinni võetud mees vabastati juba sama päeva õhtul, kuna puudus alus arvata, et ta on juhtunuga seotud. Teisi isikuid pole seni kinni peetud ja ka tulistamiseks kasutatud relva pole leitud,» kinnitas Kallas esmaspäeval kella 14.40 ajal BNSile.

Häirekeskus sai pühapäeval kell 11.10 teate, et Tallinnas Koplis on toimunud tulistamine. Teadaolevalt said turvatöötajad häire Kopli liinidel asuvasse mahajäetud hoonesse, mispeale tulistati väljakutsele läinud kahte turvatöötajat, 37-aastast meest ja 62-aastast meest, tulirelvast. Kiirabi viis viga saanud turvatöötajad raskes seisus haiglasse.

Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust, mida viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.