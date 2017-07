Galerii: politsei valmistub turvaliseks rongkäiguks

Seekordse rongkäigu nähtavaks muudatuseks on betoontõkked, mis piiravad rongkäigu liikumise trassiga piirnevaid väljasõite. Lisaks on suurematele ristmikele kaasatud vabatahtlike päästeautod ning liiklust korraldavad reguleerijad.

«Kogu rongkäigu liikumise trass Vabaduse väljakust lauluväljakuni tuleb meie poolt ära katta ja me teeme seda varasemast kindlasti teistmoodi,» selgitas Postimehele Põhja politseiprefekt Kristian Jaani.

Ta lisas, et turvalisuse tagamisse panustatakse muulgi moel, millest aga avalikult mõistetavatel põhjustel rääkida ei saa. Küll võib veel märkida, et rongkäiguga on tänavu seotud rohkem korrakaitsjaid kui varasematel kordadel. Kokku on politseiametnikke umbes 150, nende seas 35-40 korrakaitsjat teistest prefektuuridest üle terve Eesti. Ringi liiguvad nii politseivormis korrakaitsjad kui ka erariietes kriminaalpolitseinikud.