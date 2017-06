72-aastane hõberemmelgas jagatakse koolidele käsitöömaterjaliks

«Paar tundi pärast seda, kui puu oli siia toodud, tulid siia puu kaitsjad eesotsas ühe neoonläkiläkis tegelasega, kes luges ära, et puul olevat 110 aastaringi. Ma ise sain küll tunduvalt vähem, aga las hinnangu andmine jääb spetsialistidele,» ütles Ristiku põhikooli tööõpetuse õpetaja Jürgo Nooni.

Eile õhtul käis puud vaatamas ka arborist Heiki Hanso, kes luges puul kokku 72 aastaringi. «Mina sain aastaringide järgi puu vanuseks 72 aastat,» ütles Hanso Postimehele. Kui Postimees üle-eelmisel nädalal Hansolt Haabersti hõberemmelga kohta arvamust küsis, vastas arborist, et ta pole puud lähemalt uurinud, kuid sõidab sealt sageli autoga mööda ja eemalt vaadates pakuks ta puu vanuseks 70 aastat. «Jah, kahe aastaga panin tookord mööda,» nentis Hanso nüüd. Ta arvas, et ilma vahelesegamiseta oleks puu võinud veel tükk aega oma kohal kasvada.

Kooli hoovil puud tükeldanud Silver Treiman oli teisel arvamisel. «Osad ladva harud on tugevate seenkahjustustega. Need harud oleksid hakanud lähiaastatel järjest murduma. Järgi oleks jäänud vaid tüve könt ja pusa noori võrseid,» ütles Treiman.

Nooni sõnul jagatakse puu tükid Eesti Tööõpetajate Seltsi kaudu koolidele. «Me lõikame ta nüüd tükkideks ja jaotame materjali saja kooli vahel ära. Nii ta jõuab kõikidesse maakondadesse. Iga kool teeb sellest puidust oma äranägemise midagi ning järgmisel kevadel teeme suure näituse, kus kõik need asjad välja pannakse,» ütles Nooni.

Remmelgas on tema sõnul väga hea skulptuuripuu. Remmelgas võtab niiskust sisse, aga samas ta ei lase seda enam välja, nii et see kuidagi konserveerub sinna. Nii et remmelgast tehtud kujud ei kuiva väljas seistes lõhki ega ei lähe mädanema.

«Meie eesmärk on anda Eesti Tööõpetajate Seltsi kaudu sellele puule uus väärtus, et ta lihtsalt ei kaoks, vaid elaks asjades edasi,» lausus Nooni.