Pirita linnaosa ei kooskõlastanud Maxima poe ehitust

Tunamullu kevadel algatas Tallinna linn uue detailplaneeringu koostamise Pirita kinnistutel, kuhu võinuks kerkida Maxima XX kauplus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine kaubandushoone ehitamiseks. Kauplust kaaluti rajada Merivälja tee äärsele kinnistule.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder selgitas, et Maxima kaubanduskeskuse rajamine on elanike seas tekitanud rohkelt erinevaid seisukohti ning seetõttu oli vaja analüüsida olukorda väga põhjalikult. «Olen olnud toetaval seisukohal, et antud piirkonda uue äripinna tekkimine on igati mõistlik mõte ning uskusin ja lootsin, et Maxima suudab teha planeeringu, mis arvestab kohalike elanike huvidega. Paraku pole suudetud mitme aasta jooksul kohalike elanikega kokkuleppele jõuda. Lisaks on täna linnaosa olukord võrreldes mõne aasta tagusega oluliselt muutunud ning esmatasandi teeninduspindasid on lähipiirkonda tekkinud hulgaliselt. Seetõttu ei pea ma täna enam põhjendatuks elamumaa muutmist ärimaaks,» teatas Mölder.

Mölder sõnas, et kohalike elanike ettepanekutega mittearvestamine on tõeline karuteene Maximale endale, sest Pirita on üsna eksklusiivne linnaosa, kus inimesed hoolivad väga neid ümbritsevast elukeskkonnast ja loodusest. «Praegu on kinnistul kehtiv detailplaneering hotelli ehitamiseks ja ma loodan, et Maxima esindajad võtavad koostöö tegemist kohalike elanikega tõsiselt ja lähiaastatel tekib võimalus sinna siiski poe rajamiseks. Ilmselgelt on pood suunatud rohkem teenindama kohalikke elanikke, kui turistidele mõeldud hotell. Paraku pole tänased Maxima poolt pakutud poelahendusprojektid lihtsalt meie linnaosasse sobilikud,» ütles linnaosavanem.

Mölder lisas, et koostöös Pirita halduskoguga leiti seetõttu ühine seisukoht, et Pirita linnaosavalitsus ei nõustu arvamuse avaldamiseks esitatud Merivälja tee 80e, Puki tee 29 ja Puki tee 31 kinnistute detailplaneeringu lahendusega, mis tähendab, et kaupluse hoone ja kõik kaubandusega seotud muud tegevused tuleb planeerida ainult ärimaa sihtotstarbega kinnistule Merivälja tee 80e.